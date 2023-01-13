Бригада рабочих на красноярском предприятии отравилась смесью газа

ЧП произошло в поселке Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края на предприятии «Группа Магнезит».
Как сообщает 12 января NGS24, в среду на производстве взорвалась печь и начался пожар. Один человек скончался, четверо в больнице: один в реанимации, другой на ИВЛ, ещё двое на капельницах.
По данным источника РИА Новости, сотрудники, проводившие работы на газогенераторной установке, отравились смесью газов. Это была бригада в полном составе. Погибший — начальник участка, ответственный за безопасность работ, он находился ближе всех к установке.
Предприятия «Группы Магнезит», по данным NGS24, расположены во многих городах России, в том числе в Петербурге, Москве, Челябинске, Екатеринбурге. Завод в Раздолинске выпускает кальцинированный магнезит, плавленый периклаз и огнеупорные материалы.