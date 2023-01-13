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    Бригада рабочих на красноярском предприятии отравилась смесью газа

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    ЧП произошло в поселке Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края на предприятии «Группа Магнезит».

    Как сообщает 12 января NGS24, в среду на производстве взорвалась печь и начался пожар. Один человек скончался, четверо в больнице: один в реанимации, другой на ИВЛ, ещё двое на капельницах.

    По данным источника РИА Новости, сотрудники, проводившие работы на газогенераторной установке, отравились смесью газов. Это была бригада в полном составе. Погибший — начальник участка, ответственный за безопасность работ, он находился ближе всех к установке.

    Предприятия «Группы Магнезит», по данным NGS24, расположены во многих городах России, в том числе в Петербурге, Москве, Челябинске, Екатеринбурге. Завод в Раздолинске выпускает кальцинированный магнезит, плавленый периклаз и огнеупорные материалы.

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    ЧП на заводеГруппа МагнезитКраснояркий край
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