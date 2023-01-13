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    COVID-19

    Центр Гамалеи начал собирать вакцину от «кракена», так как имеющиеся прививки могут не справиться

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    НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал работу над новой вакциной против коронавируса, которая будет защищать от «кракена» и других штаммов. Об этом 13 января сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

    «Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 («кракен»). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — сказал Гинцбург.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова вчера предупредила, что при встрече с «кракеном» человеку может не хватить иммунной защиты, даже если он прошёл вакцинацию или переболел ковидом. По оценке заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, велика вероятность того, что «кракен» станет доминирующим в нашей стране.

    Этот вариант COVID-19, напомним, очень заразен. Первый случай выявлен в Пензенской области. Где женщина подхватила вирус, непонятно, так как за границу она не выезжала. Заболела она 27 декабря, симптомы указывали на обычную ОРВИ, и уже 2 января выздоровела. Течение болезни было лёгким.

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