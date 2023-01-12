В России есть первый «кракен»

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса под названием «кракен» зафиксирован в России, сообщает 12 января Роспотребнадзор. Он выявлен в Пензенской области.
«Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — отмечается в сообщении.
В стране циркулирует много разновидностей штамма «омикрон», доминирующей же остаётся линия «омикрона ВА.5». «Дельты» уже почти нет. Она доминировала во второй половине 2021 года, а минувшей осенью встречались лишь единичные случаи.
«Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были», — отмечают в ведомстве.
В национальной базе данных VGARus содержится 226 тысяч последовательностей геномов. Мониторинг ведут лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств. В общей сложности секвенированием геномов коронавируса занимаются более 150 организаций.
«Кракен» отличается от других вариантов «омикрона» более высокой скоростью распространения — благодаря «удачной» для самого вируса мутации. Подробнее о его особенностях читайте на «Фонтанке».