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    Не только сосульки. Пользователям платных парковок теперь сообщают, откуда будут вывозить снег

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    В приложении «Парковки Санкт-Петербурга» информацию о зимней уборке пополнили данными о работе снегоуборщиков. Это нововведение ожидалось, раньше рассказывали только об очистке кровель в платной зоне.

    Фото: parking.spb.ru
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    Судя по данным, которые содержатся на сайте и в приложении https://parking.spb.ru/ru/pages/snow, 13 января вывоз снега в платной зоне ожидается по следующим адресам.

    • Чайковского ул. от наб. р. Фонтанки до Литейного пр. с 09:00 до 16:00;
    • пл. Растрелли с 09:00 до 16:00;
    • Невский пр. от пл. Ал. Невского до Восстания пл. с 09:00 до 16:00;
    • наб. кан. Грибоедова от пер. Гривцова до Вознесенского пр. с 09:00 до 16:00.

    Далее содержится уже привычный список домов, с крыш которых будут сбрасывать снег и наледь и парковаться у которых не стоит. Об этой функции «Фонтанка» уже рассказывала. Нетрудно заметить, что на 13 января планы касаются только Центрального района.

    Фото: parking.spb.ru

    Уборка платной зоны – это ежегодная проблема: для дорожных служб эти парковочные места являются формально просто частью прилотковой зоны, где обычно временно складируют убранный с полосы движения и с тротуара снег. Однако в этом году Смольный согласился разработать специальный регламент уборки улиц, которые вошли в зону платной парковки, и оперативно вывозить с них снег. Чиновники обещали наладить взаимодействие различных ведомств, ответственных за различные участки городской инфраструктуры: комблага (улично-дорожная сеть), жилищников (дворы и кровли) и транспортников (зона платной парковки).

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