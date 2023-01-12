Не только сосульки. Пользователям платных парковок теперь сообщают, откуда будут вывозить снег

В приложении «Парковки Санкт-Петербурга» информацию о зимней уборке пополнили данными о работе снегоуборщиков. Это нововведение ожидалось, раньше рассказывали только об очистке кровель в платной зоне.
Судя по данным, которые содержатся на сайте и в приложении https://parking.spb.ru/ru/pages/snow, 13 января вывоз снега в платной зоне ожидается по следующим адресам.
- Чайковского ул. от наб. р. Фонтанки до Литейного пр. с 09:00 до 16:00;
- пл. Растрелли с 09:00 до 16:00;
- Невский пр. от пл. Ал. Невского до Восстания пл. с 09:00 до 16:00;
- наб. кан. Грибоедова от пер. Гривцова до Вознесенского пр. с 09:00 до 16:00.
Далее содержится уже привычный список домов, с крыш которых будут сбрасывать снег и наледь и парковаться у которых не стоит. Об этой функции «Фонтанка» уже рассказывала. Нетрудно заметить, что на 13 января планы касаются только Центрального района.