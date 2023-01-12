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    Глава Гидрометцентра объяснил переменчивость январской погоды

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    Зимой изменчивость погоды выше, чем летом, но скачки нынешнего января необычны. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости в интервью, опубликованном 12 января.

    «Зимой изменчивость погоды существенно больше, чем летом. Это связано с тем, что зимой солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим и на многие другие метеорологические факторы. Летом, наоборот, солнце является очень важным фактором. Любое похолодание компенсируется солнечной энергией, поэтому изменчивость небольшая. Межсуточная изменчивость зимой в два раза выше, чем летом», — пояснил Вильфанд.

    При этом, подчеркнул он, такие скачки температуры, как были в центральной части России, случаются крайне редко. В начале января было аномально тепло. В ночь на 2 января в Москве зафиксировали температурный рекорд плюс 6,2 градуса. В Петербурге ночь на 1 января стала самой теплой за всю историю наблюдений. После 6 января в Москву и Петербург пришли 20-градусные морозы. Ночью 8 января в Северной столице было до минус 22 градусов. К 14 января в Москве потеплеет до минус 2 градусов, оттепель грядёт и в Петербурге. При этом в России есть регионы, где в ближайшие дни будет минус 50 и даже минус 60 с лишним градусов.

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