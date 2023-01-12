Снежное одеяло накрывает Петербург. Самые сильные осадки — на севере

Снегопады в Петербурге сохранятся в течение всего четверга, 12 января. Прогноз погоды на ближайшее время даёт главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.
По его словам, температура сегодня будет слабо отрицательной. Сам циклон далеко, над Норвежским морем, и в нашу сторону не идёт. То, что приблизилось с запада, — это атмосферный фронт. С его прохождением завтра наступит оттепель.
«Снег сегодня на целый день, только будет разная его интенсивность. Сейчас наиболее интенсивный снег выходит на север города. В других районах снег небольшой, но и в центр города придут более существенные осадки», — отмечает Колесов.
На карте «Яндекс.Погоды» видно, как туча уже накрыла половину города.