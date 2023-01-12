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    «Мы этим не гордимся». На Филиппинах извинились за закрытие воздушного пространства на Новый год

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    Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) извинилось за случайное закрытие воздушного пространства крупнейшего аэропорта страны на Новый год. Об этом 12 января сообщает филиппинская газета Inquirer.

    «От имени CAAP и Министерства транспорта мы ещё раз приносим наши самые искренние извинения всем тем, кто испытал неудобства и сильно пострадал из-за обстоятельства, которым мы не гордимся», — заявил гендиректор CAAP Мануэль Тамайо.

    В начале января «Фонтанка» писала, что тысячи пассажиров оказались в затруднительном положении в международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино из-за отключения электроэнергии.

    Из-за отказа системы около 65 тысяч человек оказались заперты в здании воздушной гавани, поскольку 300 рейсов были задержаны, отменены или изменены.

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