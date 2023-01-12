«Мы этим не гордимся». На Филиппинах извинились за закрытие воздушного пространства на Новый год

Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) извинилось за случайное закрытие воздушного пространства крупнейшего аэропорта страны на Новый год. Об этом 12 января сообщает филиппинская газета Inquirer.

«От имени CAAP и Министерства транспорта мы ещё раз приносим наши самые искренние извинения всем тем, кто испытал неудобства и сильно пострадал из-за обстоятельства, которым мы не гордимся», — заявил гендиректор CAAP Мануэль Тамайо.

В начале января «Фонтанка» писала, что тысячи пассажиров оказались в затруднительном положении в международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино из-за отключения электроэнергии.