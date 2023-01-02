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    В аэропорту Манилы застряли 65 тысяч пассажиров из-за отключения электроэнергии

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    Тысячи пассажиров оказались в затруднительном положении в международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино из-за отключения электроэнергии.

    Как сообщает The Guardian, около 65 000 человек оказались заперты в здании воздушной гавани, так как 300 рейсов были задержаны, отменены или изменены.

    «Все входящие и исходящие рейсы, а также полеты в воздушном пространстве Филиппин были отменены», – заявил министр транспорта страны Хайме Батиста.

    Он также добавил, что в аэропорту использовалась устаревшая система связи.

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