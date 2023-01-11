Мобилизованного, который ударил полковника в парке «Патриот», приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии строгого режима мобилизованного Александра Лешкова, который ударил в парке «Патриот» офицера. Об этом 11 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Лешкова признали виновным в совершении насильственных действий в отношении начальника, совершенных во время мобилизации (часть 3 статьи 334 УК РФ). Приговор военный обжаловал, в законную силу решение суда ещё не вступило.

На заседании по избранию меры пресечения Лешков свою вину не признал, но согласился, что обращался с офицером грубо. По словам военного, он хотел привлечь внимание к проблемам мобилизованных.