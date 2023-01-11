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    Мобилизация

    Мобилизованного, который ударил полковника в парке «Патриот», приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы

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    Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии строгого режима мобилизованного Александра Лешкова, который ударил в парке «Патриот» офицера. Об этом 11 января пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    Лешкова признали виновным в совершении насильственных действий в отношении начальника, совершенных во время мобилизации (часть 3 статьи 334 УК РФ). Приговор военный обжаловал, в законную силу решение суда ещё не вступило.

    На заседании по избранию меры пресечения Лешков свою вину не признал, но согласился, что обращался с офицером грубо. По словам военного, он хотел привлечь внимание к проблемам мобилизованных.

    Сам конфликт произошел 13 ноября во время строевого смотра. Лешков обратился к старшим по званию и, используя нецензурные слова, пожаловался на плохое обеспечение вещевым имуществом и низкий уровень огневой подготовки. Сторона обвинения утверждает, что мобилизованный также ударил полковника кулаком в грудь и выпустил ему в лицо сигаретный дым.

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