Суд арестовал мобилизованного из парка «Патриот», ударившего полковника

Одинцовский гарнизонный военный суд арестовал 15 ноября мобилизованного военнослужащего Александра Лешкова, который обвиняется в оскорблении и нанесении побоев полковнику. Об этом сообщает ТАСС.
На заседании по избранию меры Лешков вину не признал, но согласился с тем, что грубо обращался с офицером. Мужчина заявил, что выступал от лица коллектива мобилизованных и хотел привлечь внимание к проблемам. Лешкову грозит до 15 лет лишения свободы.
Из постановления о возбуждении дела следует, что 13 ноября во время строевого осмотра на территории парка «Патриот» рядовой Лешков, обращаясь к старшим по званию, в том числе полковнику Мазанову, использовал нецензурные слова. Рядовой жаловался на обеспечение вещевым имуществом и низкий уровень огневой подготовки. Лешков якобы намеренно выпустил в лицо офицеру сигаретный дым, а потом ударил полковника кулаком в грудь.