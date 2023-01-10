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    Подозрительный буян пугал людей на Невском проспекте и попал в руки психиатров

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    На Невском проспекте смущал прохожих странный и шумный гражданин. Он бросался и на людей, и на машины, так что успокаивать его пришлось принудительно.

    Бить тревогу горожане стали 10 января, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Они жаловались на мужчину, который идет в сторону Литейного проспекта, а по дороге нападает на прохожих и пинает автомобили.

    В итоге нарушитель подрался с водителем такси, но скоро на место подоспела полиция. Мужчину 55 лет доставили в отдел и передали сотрудникам скорой психиатрической помощи.

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