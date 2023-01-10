После Нового года петербуржец забил кошку кирпичом на глазах у детей

Во время новогодних праздников петербуржец избил кошку до смерти. По предварительным данным, это происходило на глазах у детей.



Уже возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает 10 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Версия событий такова: вечером первого дня года 31-летний мужчина убил кошку во дворе дома 8 по 12-й Красноармейской улице.



Ранее в СМИ появилось видео, на котором полуголый мужчина несколько раз поднимает над головой кирпич и с силой бросает на землю — там, судя по всему, лежит кошка.

