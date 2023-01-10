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    Кролик не для всех. Самый неожиданный текст «Фонтанки»

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    11 комментариев
    Фото: JEON HEON-KYUN/EPA/ТАСС
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    Кролик может быть разным, и речь идет не только о китайском гороскопе или игрушке для детей. Для девочек старшего возраста тоже есть вариант. Не зря на сайте стоит маркировка 18+. Изобретение 90-х, вибратор-кролик, до сих пор уверенно держит позиции. Хоть и название у вибратора «притянуто за уши», поскольку сходство с оригиналом не сильно велико, предлагаем разобраться в особенностях устройства. Подробности — в наших карточках и текстовой версии.

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    Фото: JEON HEON-KYUN/EPA/ТАСС

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