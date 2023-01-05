Правильный кролик на год Кролика. Как выбрать игрушку, которая точно порадует Черного Водяного

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться





Детские ёлки отгремели, так что можно задуматься о подарках для целевой аудитории постарше. Да, мы об игрушках для взрослых. Безнравственно? Отнюдь. Во-первых, возрастное ограничение на этой странице стоит не просто так (смотрим глазками в правый верхний угол экрана). Во-вторых, надо же как-то развлекаться.



Когда про кого-то говорят «как кролик», имеют в виду не походку и не манеру, скажем, шевелить ушами. Так что не надо закатывать глаза. Кому-то после прочтения этого текста придется пройти все пять стадий принятия неизбежного. Как раз успеете к 22 января, когда наступит китайский Новый год и Черный Водяной Кролик начнет с каждого спрашивать по способностям и отсыпать по потребностям.



Мы уже выяснили, почему дарить живого кролика на Новый год — плохая идея для всех, включая самого кролика. Так что детям выбираем максимально плюшевого зверя без батареек и других частей, которые можно отгрызть и проглотить. А для девочек старшего возраста есть варианты поинтереснее.



Итак, вибратор-кролик. Был изобретен в девяностые и с тех пор уверенно держит позиции чуть ли не самого продвинутого технического решения в обсуждаемой сфере. У вибраторов этого типа имеется погружная часть (покрупнее) и отросток для внешней стимуляции (поменьше). При достаточно развитом воображении можно заметить, что отросток — это и есть «уши». Ну или одно «ухо». Да, сходство притянуто за эти самые, но уж какая взрослая жизнь, такие и кролики.

Зачем это нужно. Людям, у которых есть клитор и вагина, для достижения оргазма, как правило, требуется стимуляция и того, и другого. Правильно подобранный кролик дотягивается везде. Кроме головного мозга — именно по этой причине он не сможет заменить отношения с целым живым мужчиной. С другой стороны, уж лучше силиконовый кролик с «ухом», чем токсичные отношения с невнятной мотивацией со стороны партнера, но это тема для отдельной беседы.



Сколько это стоит. В среднем от 3 до 15 тысяч рублей. Если кролик нужен вам для дела, а не чтобы просто поржать в процессе распаковки, экземпляры дешевле трех тысяч рублей даже рассматривать не имеет смысла.

Как правильно это покупать. В идеале сходить в любой секс-шоп и попросить консультанта показать, включить и дать комментарии. После чего можно сказать «спасибо» и «пойду подумаю» — это, в отличие от настоящего секса, не заденет ничьих чувств. После того, как определитесь, заказать можно в каком-нибудь интернет-магазине, где и цена ниже, и могут быть предусмотрены какие-нибудь приятные промокоды. В пункт выдачи или на дом такого рода покупочки все вменяемые продавцы отправляют в плотной непрозрачной упаковке — чтобы по пути коробку ненароком не рассмотрел кто-нибудь несовершеннолетний, лишние проблемы по нынешним временам никому не нужны.



Как выбирать. Первая линия отсечки — производитель. Не стоит связываться с ноунеймами. К внятным брендам взрослых игрушек относятся, в частности: Womanizer (Германия); Fun Factory (Германия); Svakom (США); Lelo (Швеция); We-VIbe (Канада); Satisfyer (Германия); GVibe (Великобритания). Оцените качество сборки: ничего не должно греметь, болтаться или неприятно попахивать. Лучше всего выбирать девайс с рабочей частью из медицинского силикона: он не пористый, легко моется, долго служит. С резиной, латексом, желе (полвинилхлорид) и пластиком лучше не связываться — могут вызвать аллергическую реакцию в таких местах, в которых она вас совершенно точно не порадует.



Размер имеет значение. Но не надо думать, что чем больше, тем лучше. Этот принцип вообще мало где работает. Так что толстый, длинный и максимально рогатый откладываем на год Дракона. 15 сантиметров длины в основной части для начинающих пользователей вполне достаточно.

В идеале в обеих частях прибора должно быть по моторчику с независимым управлением. Чтобы можно было по желанию выключить один или отрегулировать интенсивность работы для каждого по отдельности. Это, конечно, увеличит цену прибора, но функциональность повысит.



Обратите внимание на питание. Топовые «кролики», как правило, работают на внутреннем аккумуляторе. И зарядные устройства к ним обычно нестандартные, поэтому идущий в комплекте шнур лучше не терять. Время полной зарядки и работы тоже лучше уточнить заранее, чтобы не удивляться, почему девайс приходится держать на розетке всю ночь, а фурычит он после этого не дольше часа. Ну и надо понимать, что именно от долговечности батареи зависит продолжительность жизни «кролика».



Кроме того, хороший прибор не обязан быть черным, но должен быть водяным. В смысле водонепроницаемым. Даже если вы не собираетесь нырять со своим новым другом, мыть его все равно придется. Пусть он будет к этому готов целиком и полностью.

Ну и не в последнюю очередь надо определиться с расширенными функциями. Все лучшее сразу в «кроликах», как и в людях, сочетается крайне редко. Точнее, никогда. Так что придется заранее определиться с приоритетами. К расширенным функциям относится: подогрев (градусов до 38 максимум), электростимуляция (на любителя, но для жизни вполне безопасно — если, конечно, у вас не установлен кардиостимулятор), вращение (как правило, устанавливается на погружную часть), дистанционная работа через приложение в смартфоне (полезная опция для тех, кто практикует отношения на расстоянии). Ну и отметим отдельно блокировку кнопок. Если вы уронили зайку на пол или упаковали в хорошо набитый чемодан, вряд ли вам захочется, чтобы прибор немедленно сообщил всем окружающим о том, что ему что-то не нравится. Поэтому взрослые игрушки не рекомендуется класть в багаж при авиаперелетах: вибрирующий чемодан вскрывают чуть ли не с полицией и собаками.



А теперь печальная истина. Даже самый навороченный и дорогой «кролик» запросто может не подойти именно вам. Анатомия у всех разная. И расстояние между клитором и влагалищем — тоже. Выход тут только один — портновская сантиметровая лента. В этом смысле «кролик» ничем не отличается от обувной стельки.

Теперь примеры Lelo Soraya 2

Классическая и широко разрекламированная модель. Мощный. Работает без подзарядки до 4 часов. Расширенных функций нет, зато работает тихо. Крупный. Именно размер относят как к его преимуществам, так и к недостаткам. 22 см в длину — радость не для всех. Еще один недостаток — цена, сопоставимая с неплохим смартфоном.

Womanizer Duo

Обладает редкой дополнительной опцией: умеет всасывать воздух «ушами». Если такие «уши» приложить к чувствительному месту, оргазм случится неизбежно. Гибкий, водонепроницаемый, полностью из медицинского силикона. Более бюджетный аналог, который тоже умеет всасывать, — Satisfyer Pro Rabbit.



Miss bi Fun Factory

Популярная модель с упором на мощность. Два независимых моторчика, регулируемая мощность вибраций. Широкий у основания и короткий в длину — поэтому может подойти не всем. Зато отросток для внешней стимуляции крупный, широкий и гнется во все стороны — а значит, точно дотянется куда надо. Более бюджетный аналог — Satisfyer Magic Bunny, но моторчик у него только один.

Adonis Svakom

Классическая модель с хорошими пропорциями. Дополнительная опция — нагрев до 38 градусов, который включается с отдельной кнопки. Нагрев улучшает кровообращение и усиливает чувствительность. Тихий.

Danny MyStim

«Кролик» с электростимуляцией. Режим включается с отдельной кнопки. Два мотора в погружной части: в основании и в кончике. Из недостатков — часть для внешней стимуляции коротковата, подойдет не всем. За счет миостимуляции этим девайсом можно тренировать мышцы тазового дна. Но если с ними есть серьезные проблемы, лучше выбрать специальный медицинский прибор, а не игрушку.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

