Даже плюшевый кролик может убить. Под ёлку кладите детям игрушки без батареек и магнитов

Фото: Илья Галахов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





После смерти годовалой девочки, проглотившей батарейку от игрушки, врач рассказала, когда игрушки опасны для жизни.

В Петербурге умерла годовалая девочка — проглотила батарейку от игрушки, а родители обратились за помощью к врачам через два месяца после того, как это произошло. Спасти ребенка не удалось. Врачи рекомендуют родителям подумать, прежде чем положить подарок ребенку под новогоднюю ёлку, — не навредит ли он. Об опасных игрушках читателям «Фонтанки» рассказала Лидия Лопатина, заведующая отделением эндоскопии Детской городской больницы № 5 им. Филатова.



Чаще всего дети достают батарейки из китайских игрушек. Глотают любые: от тех, что размером с таблетку, до мизинчиковых. Как поясняет врач-эндоскопист Лидия Лопатина, батарейки — химически активные инородные тела, способные очень быстро вызывать глубокие ожоги в желудочно-кишечном тракте, вплоть до перфорации стенки. При этом самые маленькие и мизинчиковые могут всё-таки проскользнуть по пищеводу и самостоятельно выйти наружу. Плоская круглая батарейка диаметром 1–2 см — самая опасная. Она застревает в пищеводе.



Батарейка разъедает стенки пищевода

Больше всего страдает пищевод, потому что батарейке в нем тесно и она своими краями плотно прилегает к стенкам органа, при этом во влажной среде быстро начинает окисляться — содержимое попадает прямо на ткани и буквально разъедает их. Если процесс заходит очень далеко, могут страдать соседние органы (трахея, крупные кровеносные сосуды). Чем раньше обратиться за помощью, тем больше шансов снять угрозу жизни ребенка или риск остаться инвалидом.

«Повреждения в пищеводе развиваются стремительно. Даже если родители быстро обнаруживают пропажу батарейки и вызывают скорую, через пару часов с момента проглатывания во время эндоскопии мы видим уже начавшиеся изменения на слизистой пищевода. И чем дольше батарейка там остается, тем более он травмируется, — рассказывает Лидия Лопатина. — Если батарейка сумела проскочить в желудок, то нанесенные повреждения будут меньше, потому что там она находится в желудочном соке, он разбавляет концентрацию агрессивного вещества, плюс она как-то перемещается, а не воздействует постоянно на одно и то же место, да и стенки у желудка «толще», чем у пищевода, за счет этого в нем ожоги редко бывают очень глубокими. Чем дальше двигается батарейка в направлении «желудок — кишечник», тем меньше в конце этого пути повреждений. Но если мы обнаруживаем на рентгене батарейку где-то в проекции желудка, а не в пищеводе, мы всё равно выполняем эндоскопию, чтобы проверить — нет ли ожога. Если ребенок, прежде чем попасть к эндоскописту, поел, надо ждать какое-то время. В этот период батарейка вместе с едой уходит, а специалист осматривает желудок, и если повреждений в нем нет, значит, повезло».



Каждый день поступают в приемный покой Д ГБ № 5 им. Филатова дети, которые что-то проглотили, за год их больше 1000. Но удаляется не всё. К эндоскописту попадают в среднем 250–300 из них. Вообще, по статистике, до 80 % инородных тел, попавших в ЖКТ, выходит самостоятельно — родители часто обнаруживают, что дети проглотили какие-то бусинки или бисер, когда они поблескивают в горшке. В среднем около 50 детей в год доставляет скорая помощь с проглоченными батарейками.

Врачам не дают забыть про магнитные шарики



Вряд ли кто-то считал детей, погибших или ставших инвалидами из-за магнитных шариков (конструкторы типа «Неокуб») в начале — середине 2010-х. К счастью, в сравнении с тем временем стало намного меньше пострадавших — максимум пять детей в год. Но они, как правило, попадают на операционный стол.

«Трагедии, вызванные проглатыванием мелких магнитиков, хоть и намного реже, чем прежде, и сегодня случаются — врачам не дают забыть об их существовании. Последствия от игры с этими шариками у малышей страшные. Они смертельно опасны, когда ребенок проглотил от двух штук и более, причем не сразу, а постепенно. Один шарик вреда не принесет, он выходит и всё. Магниты, проглоченные кучно, собьются вместе и тоже благополучно выйдут естественным путем. А вот те, что глотаются по одному с каким-то временным интервалом, равномерно распределяются по ЖКТ, а оказавшись в кишечнике, стремятся друг к другу через его стенки. Там, где они соединяются, нарушается перистальтика и кровообращение. Чем дольше магниты находятся в кишечнике, тем выше риск в местах их соединения развития некроза и перфорации (образования дырки). Содержимое кишечника попадает в брюшную полость. Развиваются смертельно опасные осложнения», — объясняет Лидия Лопатина.



Дарите плюшевых кроликов без батареек

Врач рекомендует подбирать новогодний подарок в соответствии с возрастом ребенка. Прочтите инструкцию — в ней указано, на какой возраст он рассчитан. Конечно, трудно сейчас найти игрушку, в которой нет батарейки, с ними продаются даже, казалось бы, самые безобидные плюшевые мишки или кролики. Но такие годятся только детям сознательного возраста, малышам и даже детям младшего школьного возраста они противопоказаны. В ДГБ № 5 поступают даже семилетние, проглотившие монеты или батарейки, мелкие детали от обычных конструкторов.



Очень важно во время празднования Нового года не предоставлять малышей самих себе, даже если у них нет игрушек с батарейками или магнитных шариков. Дети способны проглотить всё, что угодно, — от бусин из ёлочных украшений до растворов бытовой химии. Накануне Нового года учащаются даже электротравмы — к врачам поступают дети, неудачно включившие электрическую гирлянду.

Родители должны помнить: если малыш принес родителям игрушку, а в ней нет батарейки, — найдите ее. Если в квартире она не обнаруживается, обращайтесь к врачу. Ехать в больницу также надо, если родители не заметили, что ребенок что-то проглотил, но обратили внимание на поперхивания, необъяснимое беспокойство малыша, возникающие позывы на рвоту, усилившееся слюнотечение, отказ от еды. Риски быстрого и агрессивного воздействия электролитов на ЖКТ растут, если в него попадает новая батарейка — чем дольше она была в употреблении, тем меньше травмирует ткани.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

