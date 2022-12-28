«Прыгает и пускает струю мочи в полете». Почему дарить кролика на Новый год — это плохая идея

Поделиться Поделиться





Перед наступающим Новым годом ажиотажно вырос спрос на его символ. Зачастую живых кроликов покупают в подарок детям. «Фонтанка» присмотрелась к правилам содержания этих животных и пришла к выводу, что они не так просты, как кажутся.



«Часть отказники, кто-то — с улицы, выброшенные. Как правило, они так у нас и появляются: либо брошенных на улице кто-то нашел и обратился к нам, либо непосредственно владельцы отказываются. Если есть ресурсы, мы забираем», — рассказывает «Фонтанке» Анна Ионова, администратор петербургской команды помощи кроликам и грызунам «Рута».



За год через сообщество помощи проходит около сотни кроликов. Сейчас у них на балансе одиннадцать. Один из них — Лютик. Не поэт, конечно, но вполне симпатичный толстяк с копченым носом. Неделю назад Лютик вместе с «Рутой» был на зоошоу в «Экспофоруме». Демонстрировал бока, а заодно и правила содержания кроликов к квартире.



Несмотря на желающих забрать его в новый дом прямо с мероприятия, Лютик отправился из «Экспофорума» обратно на передержку. По словам Анны, после беседы посетители понимали, что пока не готовы: «Конечно, всех прельщало, что мы животных не продаем, а отдаем бесплатно. Но мы не отдаем просто так: у нас есть ряд условий по правильному содержанию. В отличие от заводчиков, мы стараемся рассказывать о том, насколько это сложно и дорого».

Такой подход к пристройству животных стандартен для большинства фондов: сначала разговор с будущими владельцами, подготовка подходящих условий и уже потом (часто с подписанием договора) — передача. Подстраховка понятна: обычно приюты готовы забрать своих подопечных назад, если что-то не сложилось.



Не сложиться тут вообще-то есть чему: как и другие животные, кролики требуют внимания, подходящих условий и… денег. В Петербурге в среднем только на подходящую кроликам еду уходит около пяти тысяч рублей в месяц. Основные пункты тут — сено, которое должно быть в постоянном доступе, и кулинарная зелень: салаты, петрушка, укроп. Беззерновой корм тоже дают, но только как добавку, не больше столовой ложки в день. Стоимость кроличьей еды можно уменьшить, если покупать сено оптом, а летом собирать дикие растения и траву самостоятельно.



В условные пять тысяч входит питание на двух особей, потому что держать кроликов рекомендуют парой, чтобы не скучали и не слишком разносили квартиру. Тут потенциальных кролехозяев ждет еще один сюрприз. Кролики — не клеточные животные и должны жить в вольере или, как кошки, передвигаться по помещению свободно. Поведение и степень разрушительности зависит от конкретной особи: могут отгрызть дверной косяк или проделать дыру в любимых шторах. Провода тоже в зоне риска, поэтому их в «Руте» рекомендуют в любом случае убирать с видного места.



Что будет, если все-таки держать кролика в клетке и кормить «обычным» кормом вперемешку с запрещенной капустой? Он будет плохо пахнуть, грустить и, вероятно, иметь проблемы со здоровьем.



Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





«На ветеринарных услугах я бы акцентировала внимание. Кролики — такие товарищи, которые требуют регулярного ветобслуживания и могут выдать проблему в любой момент. Если человек собирается заводить кролика, он должен это учитывать», — добавляет Анна. По её словам, стандартный набор услуг для нового подопечного для «Руты» обходится примерно в 15–20 тысяч рублей: осмотр, анализ крови, вакцинация и кастрация. Последнюю рекомендуют всем кроликам, у которых нет противопоказаний.



«Во-первых, кастрация влияет на характер и спасает от меток. Нашу подопечную Варежку сейчас нельзя кастрировать, пока не закончится лечение, но она сейчас начала отжигать. У нее пошел период полового созревания: она прыгает и пускает струю мочи в полете. Во-вторых, для самок это является профилактикой онкологических заболеваний», — объяснила «Фонтанке» администратор «Руты».

Ветеринар, специализирующийся на кошках и собаках, кроликам может навредить, поэтому волонтеры рекомендуют лечить их у профильных специалистов — экзотологов. В Петербурге их не так много. Врачи с такой квалификацией есть, например, в клинике «Прайд» и институте ветеринарной биологии. Скорее всего, за медицинской помощью придется обращаться регулярно: кому-то нужно регулярно подстригать зубы, кому-то — проверять желудок, к проблемам с которым кролики склонны в целом.



Крольчиху Варежку, которая тоже сейчас живет на передержке у «Руты», нашли вместе с её вещами у мусоропровода. Оказалось, что кролик болен: «Все было визуально неплохо, но осмотр у врача показал, что у кролика воспаление легких и трещина в нижней челюсти». Волонтеры предполагают, что Варежка, возможно, попала в семью летом, когда люди жили за городом. Осенью её, вероятно, забрали в квартиру, где и начались проблемы, которые вызвали у хозяев недовольство. Такой путь — типичный для кроликов крупных пород.

В конце январских каникул в «Руте» ожидают наплыва выброшенных кроликов. Сама команда на прием пока закрыта: из-за поднявшихся цен количество животных на передержке приходится ограничивать. Последний год Кролика запомнился Анне забегом за разбежавшимися в центре Петербурга кроликами. «Я помню, что ловили кроликов на Невском проспекте по сугробам. Какой-то из ночных клубов закупил крольчат и дарил их пьяным посетителям. Соответственно, когда с утра эти люди в не очень адекватном состоянии выходили на улицу, кролики убегали. Часть из них, думаю, погибла. Не знаю, сколько их было», — уточняет она.



В последующие годы, несмотря на другие символы, в январе от кроликов тоже активно избавлялись: «Их вообще часто любят использовать как подарки, потому что они миленькие, маленькие. Потом приходит осознание и их выставляют на помойку, или просто звонят люди: «Вы знаете, подарили, а нам не надо».

