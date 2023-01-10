Водителя Volvo, сбившего «под градусом» двух пешеходов на Просвещения, отправили под арест до весны

В Петербурге избрали меру пресечения водителю, который устроил ДТП с пешеходами в Выборгском районе города поздним вечером 5 января. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По версии следствия, автомобилист, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем Volvo S60, сообщает 10 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Следуя по проспекту Просвещения от улицы Симонова в сторону Выборгского шоссе, он подъехал к регулируемому перекрестку с улицей Композиторов, выехал на расположенный там пешеходный переход и сбил двух пешеходов, которые переходили проспект по зеленому сигналу светофора. Сообщалось, что они получили серьезные травмы.
Водителя задержали сотрудники Росгвардии, оказавшиеся свидетелями наезда, и передали прибывшему наряду ГИБДД. Пройти медосвидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. Ему предъявили обвинение по п.а ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следователь ходатайствовал о заключении водителя под стражу, аргументируя просьбу тем, что фигурант ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости. «Указанные обстоятельства, неоднократные нарушения скоростного режима, агрессивное вождение, свидетельствуют о сформировавшемся устойчивом девиантном поведении в обществе», — передает пресс-служба судов. Автомобилист также является иностранным гражданином, не имеющим постоянной регистрации и устойчивых социальных связей в России.
Обвиняемый и его защитник не стали возражать против ходатайства следователя, и Выборгский районный суд Петербурга отправил водителя под стражу до 6 марта.