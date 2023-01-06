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    В Петербурге росгвардейцы задержали пьяного водителя, сбившего пешеходов на Просвещения

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    Водителя «Вольво» задержал наряд группы вневедомственной охраны во время патрулирования улиц в ночь на 6 января. На пересечении улицы Композиторов и проспекта Просвещения они увидели, как автомобиль наехал на двух пешеходов, переходивших дорогу по переходу. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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    Первым делом сотрудники Росгвардии бросились помогать пострадавшим. Пешеходам оказали первую медицинскую помощь и вызвали медиков. Травмы попавших под колеса оказались серьезными.

    На место был также вызван наряд ГИБДД, которому был передан водитель «Вольво» с признаками алкогольного опьянения.

    Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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