В Петербурге росгвардейцы задержали пьяного водителя, сбившего пешеходов на Просвещения

Водителя «Вольво» задержал наряд группы вневедомственной охраны во время патрулирования улиц в ночь на 6 января. На пересечении улицы Композиторов и проспекта Просвещения они увидели, как автомобиль наехал на двух пешеходов, переходивших дорогу по переходу. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Первым делом сотрудники Росгвардии бросились помогать пострадавшим. Пешеходам оказали первую медицинскую помощь и вызвали медиков. Травмы попавших под колеса оказались серьезными.
На место был также вызван наряд ГИБДД, которому был передан водитель «Вольво» с признаками алкогольного опьянения.