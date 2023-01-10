Метель, ветер и резкий скачок температуры принёс в Петербург атмосферный фронт

Сегодня в Петербурге резко потеплеет, при этом погода будет не очень комфортная.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 января в городе ожидается снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха в 8 часов утра составляет минус 9 градусов, а днем она повысится до минус 3–5.

