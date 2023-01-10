Метель, ветер и резкий скачок температуры принёс в Петербург атмосферный фронт

Сегодня в Петербурге резко потеплеет, при этом погода будет не очень комфортная.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 января в городе ожидается снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха в 8 часов утра составляет минус 9 градусов, а днем она повысится до минус 3–5.
«Сегодня Северную столицу накрыл своей облачной системой тёплый атмосферный фронт. Медленно смещаясь к востоку, он сформирует в регионе облачную и ветреную погоду», — поясняет центр «ФОБОС». В Ленинградской области, по его данным, минус 1–6 градусов, на востоке до минус 7–12. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.
Сегодняшние ночная и дневная температуры типичны для 10 января, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 14 до плюс 1 градуса. Самое холодное 10 января зафиксировано в 1987 году, минус 35 днём, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 8.
Завтра станет ещё на пару градусов теплее, минус 1–3, и снова ожидаются ветер, снег и метель. На дорогах гололедица, снежный накат.