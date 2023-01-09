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    В Минздраве рассказали, сколько человек умерло в России за новогодние праздники

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    В России за период новогодних праздников снизилась общая смертность. По оперативным данным, с 30 декабря по 5 января по разным причинам в стране умерло на 20% меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Это стало самым низким показателем с 2020 года включительно, сообщает 9 января «Интерфакс» со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

    В частности, по его словам, значительно уменьшился уровень смертности от «основных групп» заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические. При этом у Минздрава вызывает тревогу рост числа летальных случаев от так называемых внешних причин, не связанных заболеваниями, — с 30 декабря по 5 января их стало почти на 15% больше, чем год назад.

    В числе таких внешних причин Кузнецов перечислил случаи отравления алкоголем, ДТП, пожары и прочие чрезвычайные ситуации.

    «Фонтанка» писала, что в Петербурге за новогодние праздники потушили более двухсот пожаров. В них, по данным МЧС, погибли семь человек, спасено более 40.

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