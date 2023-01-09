Семеро погибших и десятки спасённых. В Петербурге потушили более двухсот пожаров с начала года

Семь человек погибли в пожарах за длинные праздничные выходные в Петербурге, спасённых в шесть раз больше.
С 31 декабря по 9 января пожарно-спасательные подразделения отработали более 1200 выездов. Пятая часть из них пришлась на пожары, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС по Петербургу Игорь Титенок.
«Погибли семь человек, шестнадцать получили различные травмы. Спасли 44 человека», — рассказал он на пресс-конференции в ТАСС, отметив, что основные места возникновения пожаров — баки и контейнерные площадки.
Спасали не только из огня, но и от холода. Гуляющие в новогодние праздники не уставали проверять на прочность лёд и нервы патрулей. По словам представителя МЧС, зафиксированы многочисленные случаи нарушения действующего запрета. Всех своевременно вернули на твёрдую землю.
«Случаев гибели в этом году, как и в прошлом, не зафиксировано», — сообщил Титенок.
Он добавил, что по основным критериям показатели этого года по сравнению с прошлым значительно улучшились. Единственное исключение, которое портит статистику, — это пожары и травмы в результате пиротехники и её неправильного применения.