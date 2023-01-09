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    На портале «Госуслуг» появился электронный полис ОМС

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    Электронный полис ОМС появился на портале «Госуслуг». Оформить его в цифровом виде, не прибегая к бумажному или пластиковому варианту, теперь можно в личном кабинете.

    Как сообщили 9 января в Минцифры РФ, носить полис с собой теперь нет никакой необходимости — можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически.

    Чтобы получить электронный полис ОМС, нужна только подтверждённая учётная запись на «Госуслугах». Если у вас уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении.

    Также на «Госуслугах» теперь можно при необходимости поменять страховую компанию или регион страхования, приостановить действие полиса или наоборот возобновить. При этом менять страховую можно один раз в год по любой причине. Если вы переезжаете, то такого ограничения нет, уточнили в Минцифры.

    Ранее «Фонтанка» писала, что на «Госуслугах» теперь также можно будет отслеживать статус получения спецвыплат медицинским работникам.

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