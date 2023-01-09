На портале «Госуслуг» появился электронный полис ОМС

Электронный полис ОМС появился на портале «Госуслуг». Оформить его в цифровом виде, не прибегая к бумажному или пластиковому варианту, теперь можно в личном кабинете.

Как сообщили 9 января в Минцифры РФ, носить полис с собой теперь нет никакой необходимости — можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически.

Чтобы получить электронный полис ОМС, нужна только подтверждённая учётная запись на «Госуслугах». Если у вас уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении.

