    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -14

    3 м/с, ю-в

    766мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd70.34eur75.66

    Как будут рассчитываться спецвыплаты медикам и как их отследить: Голикова дала лайфхак

    997
    1 комментарий

    Статус получения спецвыплат для медицинских работников будет доступен на портале «Госуслуг», а первые выплаты медики смогут получить уже в феврале, заявила на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным 9 января вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

    По её словам, специальные социальные выплаты за календарный месяц будут рассчитываться исходя из суммарно отработанного времени за дни работы в соответствующем месяце. При этом медработники будут получать оповещения о статусе выплаты на едином портале «Госуслуг».

    Напомним, что в 2023 году правительство РФ установило дополнительные надбавки медикам. Кто сможет на них рассчитывать и сколько заплатят, читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГоликоваВыплата врачам
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close