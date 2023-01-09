Как будут рассчитываться спецвыплаты медикам и как их отследить: Голикова дала лайфхак

Статус получения спецвыплат для медицинских работников будет доступен на портале «Госуслуг», а первые выплаты медики смогут получить уже в феврале, заявила на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным 9 января вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.



По её словам, специальные социальные выплаты за календарный месяц будут рассчитываться исходя из суммарно отработанного времени за дни работы в соответствующем месяце. При этом медработники будут получать оповещения о статусе выплаты на едином портале «Госуслуг».