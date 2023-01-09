В правительстве рассказали, на какие надбавки смогут рассчитывать медики

Правительство РФ установило в 2023 году специальные выплаты отдельным категориям медицинских работников. Размер доплаты в зависимости от специальности составит от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в месяц, сообщается 9 января на сайте кабмина.



На самую большую спецвыплату — 18,5 тыс. рублей — смогут рассчитывать врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения будут получать надбавку в размере 14,5 тыс. рублей, а врачи скорой помощи — 11,5 тыс. рублей. Такую же сумму получат медицинские работники с высшим немедицинским образованием.

