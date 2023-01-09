В правительстве рассказали, на какие надбавки смогут рассчитывать медики

Правительство РФ установило в 2023 году специальные выплаты отдельным категориям медицинских работников. Размер доплаты в зависимости от специальности составит от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в месяц, сообщается 9 января на сайте кабмина.
На самую большую спецвыплату — 18,5 тыс. рублей — смогут рассчитывать врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения будут получать надбавку в размере 14,5 тыс. рублей, а врачи скорой помощи — 11,5 тыс. рублей. Такую же сумму получат медицинские работники с высшим немедицинским образованием.
Для медсестёр районных и участковых больниц величина социальной выплаты составит 8 тыс. рублей. Медработники со средним образованием, трудящиеся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения, будут дополнительно получать по 6,5 тыс. рублей в месяц.
Фельдшерам и медсёстрам скорой помощи будут дополнительно выплачивать по 7 тыс. рублей, младшему медперсоналу районных и участковых больниц, поликлиник и станций скорой помощи — по 4,5 тыс. рублей в месяц.
Предполагается, что общее число получателей выплат составит 1,1 млн человек. В общей сложности на эти цели будет направлено 152,4 млрд рублей.
«Фонтанка» писала, что дополнительную надбавку врачам районных больниц в конце прошлого года пообещала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.