Голикова пообещала дополнительную надбавку врачам районных больниц

Начиная с 2023 года врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку в размере 18,5 тыс. руб. Об этом в среду, 7 декабря, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.



Также, по её словам, медперсонал среднего звена сможет рассчитывать на ежемесячную надбавку в 8 тыс. руб., фельдшеры — на 7 тыс. руб., а младший медперсонал — на 4 тыс. руб.



Врачи первичного звена с 2023 года будут дополнительно получать 14,5 тыс. руб., а скорой помощи — 11,5 тыс. руб.



В общей сложности на доплаты медикам в бюджете ФОМС на 2023 год предусмотрено 152,4 млрд руб., уточнила Голикова.

