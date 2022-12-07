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    Голикова пообещала дополнительную надбавку врачам районных больниц

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    4 комментария

    Начиная с 2023 года врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку в размере 18,5 тыс. руб. Об этом в среду, 7 декабря, заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

    Также, по её словам, медперсонал среднего звена сможет рассчитывать на ежемесячную надбавку в 8 тыс. руб., фельдшеры — на 7 тыс. руб., а младший медперсонал — на 4 тыс. руб.

    Врачи первичного звена с 2023 года будут дополнительно получать 14,5 тыс. руб., а скорой помощи — 11,5 тыс. руб.

    В общей сложности на доплаты медикам в бюджете ФОМС на 2023 год предусмотрено 152,4 млрд руб., уточнила Голикова.

    Напомним, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, сколько врачей не хватает сейчас в России.

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    Комментарии 4

    А202007 Дек 2022 в 20:44
    Врут, как всегда.
    +1−0
    Антител07 Дек 2022 в 20:23
    Обещать, не значит выполнять. В Кремле таких обещалкиных полно ...
    +2−0
    своих не бросаем07 Дек 2022 в 20:15
    мадам Арбидол.
    +0−0
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