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    Мурашко рассказал, сколько врачей не хватает в России

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    Дефицит кадров в сфере здравоохранения в России по врачам сейчас составляет порядка 25–26 тысяч, а по среднему медицинскому персоналу — до 50 тыс. человек. Об этом в ходе «правительственного часа» в Госдуме в среду, 23 ноября, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

    По словам министра, «это не критичный дефицит, но он важный». Также Мурашко уточнил, что дефицит кадров прежде всего отмечается в первичном звене в сельском здравоохранении. Это приоритетное направление, подчеркнул он.

    Напомним, ранее в интервью «Фонтанке» руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова заявила, что в России не хватает 100 тысяч врачей и медсестер.

    Также сообщалось, что Петербургу остро не хватает психиатров и других медицинских специалистов.

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