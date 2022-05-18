Петербургу остро не хватает психиатров и других медицинских специалистов

Петербургское здравоохранение столкнулось с нехваткой врачей и медицинских сестер, заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Как рассказал Лисовец 18 мая на своей странице во «ВКонтакте», самые дефицитные специальности в стационарах города — анестезиология и реаниматология, психиатрия, судебно-психиатрическая экспертиза, скорая медицинская помощь.
В амбулаторном звене дефицит ощущают педиатрия, терапия, аллергология и иммунология, инфекционные болезни, кардиология, функциональная диагностика.
«Согласно расчетам по новой методике Минздрава РФ, укомплектованность подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2021 году составила:
При этом мощности расширяются. Начинает прием пациентов новый корпус Детской больницы
Все они также, по словам главы комздрава, потребуют привлечения новых врачебных и сестринских кадров.