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    Петербургу остро не хватает психиатров и других медицинских специалистов

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    9 комментариев

    Петербургское здравоохранение столкнулось с нехваткой врачей и медицинских сестер, заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

    Как рассказал Лисовец 18 мая на своей странице во «ВКонтакте», самые дефицитные специальности в стационарах города — анестезиология и реаниматология, психиатрия, судебно-психиатрическая экспертиза, скорая медицинская помощь.

    В амбулаторном звене дефицит ощущают педиатрия, терапия, аллергология и иммунология, инфекционные болезни, кардиология, функциональная диагностика.

    «Согласно расчетам по новой методике Минздрава РФ, укомплектованность подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2021 году составила: 81,4 % — врачами, 76,1 % — средним медицинским персоналом», — сообщил Лисовец.

    При этом мощности расширяются. Начинает прием пациентов новый корпус Детской больницы № 2 святой Марии Магдалины, до конца года сдается корпус Александровской больницы, детского туберкулезного санатория «Жемчужина», отделение экстренной медицинской помощи ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», отделение скорой медицинской помощи на 20 бригад для Городской поликлиники № 8.

    Все они также, по словам главы комздрава, потребуют привлечения новых врачебных и сестринских кадров.

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    Комментарии (9)

    Две монеты
    Не хватает тех специалистов, подготовить которых долго и дорого, а платят которым мало. Удивительно, почему так происходит...
    DanCitizen
    Психиатров точно не хватает, столько людей с ума посходили
    фру
    я б попробовала себя в психиатрии, без диплома принимают?
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