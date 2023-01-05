Снегоуборочная машина сбила, а три автомобиля проехались. Мужчина погиб в аварии под Кингисеппом

В Кингисеппском районе Ленобласти снегоуборочная машина сбила мужчину. Затем по пострадавшему проехались еще три автомобиля, и он скончался на месте.
Авария произошла накануне около восьми вечера на 3-м километре дороги «Подъездной путь к Кингисеппу», сообщает 5 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
За рулем снегоуборочной машины сидел 48-летний водитель, а также в ДТП участвовали Hyundai Creta с 60-летним водителем, Opel Vectra с 22-летним и Chevrolet Blazer — с 36-летним. По предварительным данным, пострадавший находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.
Личность погибшего устанавливают, на вид ему было 35–40 лет. Полиция ведет проверку. Водитель снегоуборочной машины, по данным «Фонтанки», имеет богатый опыт общения с полицией: его судили за кражу, разбой и другое. Кроме того, в прошлом году его четыре раза уличили в нарушении правил ПДД.