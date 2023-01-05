Снегоуборочная машина сбила, а три автомобиля проехались. Мужчина погиб в аварии под Кингисеппом

В Кингисеппском районе Ленобласти снегоуборочная машина сбила мужчину. Затем по пострадавшему проехались еще три автомобиля, и он скончался на месте.



Авария произошла накануне около восьми вечера на 3-м километре дороги «Подъездной путь к Кингисеппу», сообщает 5 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

За рулем снегоуборочной машины сидел 48-летний водитель, а также в ДТП участвовали Hyundai Creta с 60-летним водителем, Opel Vectra с 22-летним и Chevrolet Blazer — с 36-летним. По предварительным данным, пострадавший находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.