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    Белые машины на белом снегу. Сколько «одноцветных» аварий было в Петербурге за день

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    Первая среда года в Петербурге оказалась богата на аварии с белыми машинами. Снимками 4 января делятся в соцсетях очевидцы.

    Неудачно встретились каршеринг и легковая машина на КАД в районе Рябовского шоссе. Значительных повреждений на машинах не видно, они отлетели к отбойнику.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Авария посерьезнее произошла на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Брянцева — такси и «легковушку» заметно помяло. На этом же проспекте перед улицей Ушинского «притерлись» машина и фургон.

    С виду нестрашно, но красиво встретились машины на улице Котина — белые на фоне белого снега.

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    Еще одно ДТП с такси случилось на Богатырском проспекте — от столкновения с машиной оно отлетело в сторону.

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    В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили информацию о ДТП на Богатырском и на Брянцева. Там никто не пострадал.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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