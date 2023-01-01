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    Число невыездных из-за долгов россиян достигло рекорда

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    В России число граждан, которые не могут покинуть страну из-за долгов, достигло 8 млн человек.

    «В настоящее время постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации действуют в рамках 8 миллионов исполнительных производств», – сообщили ТАСС 1 января в Федеральной службе судебных приставов России. При этом уточняется, что годом раньше, в декабре 2021-го, въезд был ограничен по 4,6 миллионам производств.

    Для сравнения, 10 лет назад невыездными из-за долгов были только 300 тысяч человек, а к началу лета 2022-го — уже 5,5 миллионов. Нынешний показатель — рекордный за 15 лет, то есть за все время применения этой меры к должникам «разного профиля» (до 2008 года ограничивали только алиментщиков).

    Больше всего, по статистике, ограничивают выезд за долги по алиментам, кредитам и оплате жилищно-коммунальных услуг.

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