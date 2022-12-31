    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    4 м/с, южн

    751мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.34eur75.66

    Для поправки здоровья. «Россия 24» собирается первого января весь день крутить «Бесогон»

    2836
    17 комментариев

    Разнообразная новогодняя телепрограмма не ждёт зрителей канала «Россия 24» 1 января. Встречать 2023-й им предлагают в компании Никиты Михалкова.

    Марафон «Бесогона» стартует в два часа ночи и продлится сутки. Нон-стопом крутить авторскую передачу. Четыре раза минут на 15 Михалкова на экране заменят выпуски новостей. Те, кому не хватит, смогут продолжить 2 января.

    smotrim.ru

    В марте Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский предлагал доносить через «Бесогон» правду до других стран. «Выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде», - желал он.

    ПоделитьсяПоделиться

    Программа «Бесогон» начала выходить в 2011 году. В ней Михалков отвечал на вопросы зрителей и опровергал недостоверную, на его взгляд, информацию. Так, после начала пандемии в «Бесогоне» говорилось о проекте Билла Гейтса якобы по чипированию людей под видом прививки от COVID-19. Позднее телеканал «Россия 24» снял этот выпуск программы с эфира.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Телевидение
    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close