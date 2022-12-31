Для поправки здоровья. «Россия 24» собирается первого января весь день крутить «Бесогон»

Разнообразная новогодняя телепрограмма не ждёт зрителей канала «Россия 24» 1 января. Встречать 2023-й им предлагают в компании Никиты Михалкова.
Марафон «Бесогона» стартует в два часа ночи и продлится сутки. Нон-стопом крутить авторскую передачу. Четыре раза минут на 15 Михалкова на экране заменят выпуски новостей. Те, кому не хватит, смогут продолжить 2 января.
smotrim.ru
В марте Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский предлагал доносить через «Бесогон» правду до других стран. «Выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде», - желал он.
Программа «Бесогон» начала выходить в 2011 году. В ней Михалков отвечал на вопросы зрителей и опровергал недостоверную, на его взгляд, информацию. Так, после начала пандемии в «Бесогоне» говорилось о проекте Билла Гейтса якобы по чипированию людей под видом прививки от COVID-19. Позднее телеканал «Россия 24» снял этот выпуск программы с эфира.