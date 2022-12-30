«Чебурашка» выходит в прокат

В первый день 2023 года в прокат выходит фильм «Чебурашка». В режиссерском кресле — Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины», «Последний богатырь»). Сюжет не основан на рассказах Эдуарда Успенского: это отдельная история о том, как нелюдимый садовник Гена (Сергей Гармаш) случайно нашел экзотического зверька Чебурашку среди апельсинов и попытался с ним подружиться, считая его «белорусской ушастой овчаркой».
Среди других артистов в фильме заняты Полина Максимова, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков и Федор Добронравов. Съемки проходили в Сочи, Пятигорске, Кисловодске и в Подмосковье. В одном из эпизодов было использовано шесть тонн апельсинов.
Подробнее о фильме читайте в материале «Фонтанки».
6+
Федор Дубшан