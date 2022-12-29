Когда нет одного, другой мешает. Лоси в лесах мучаются, их головы клонит набок

Лоси, живущие в окрестностях Петербурга и в Ленинградской области, продолжают избавляться от рогов. Одного такого страдальца показывает 28 декабря биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



Гон у лосей закончился в конце октября, и рога теперь самцам не нужны. Они сбрасывают «турнирные орудия» один за другим, иногда несколько дней приходится ходить с одним рогом.

