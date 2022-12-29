Когда нет одного, другой мешает. Лоси в лесах мучаются, их головы клонит набок

Лоси, живущие в окрестностях Петербурга и в Ленинградской области, продолжают избавляться от рогов. Одного такого страдальца показывает 28 декабря биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
Гон у лосей закончился в конце октября, и рога теперь самцам не нужны. Они сбрасывают «турнирные орудия» один за другим, иногда несколько дней приходится ходить с одним рогом.
«Это явно доставляет животному дискомфорт, ведь его голова постоянно клонится набок. Поэтому от второго рога лось пытается избавиться особо активно. Он усиленно трется им о стволы деревьев или кусты, оставляя характерные затёсы», — рассказывает Павел Глазков.
В Петербурге в 2022 году насчитали 30 лосей, а в Ленинградской области — около 24 тысяч.
Форма рогов и число отростков зависят от возраста, физического состояния животного, в том числе от его питания. В начале августа рога достигают максимального размера и постепенно превращаются в крепкую кость. Бархатистая кожица засыхает, и лоси сдирают ее о кусты и деревья.