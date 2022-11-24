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    В лес за... рогами. Лоси теряют своё мужское достоинство

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    Теперь в лесу вместо грибов можно собирать рога. Лоси начали избавляться от них — за ненадобностью. Такой рог нашёл кандидат биологических наук Павел Глазков и показал его 24 ноября в своем канале «Каждой твари по паре». Судя по числу отростков, это рог того самого лося, которого зоолог снял здесь летом.

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    Гон у лосей закончился в конце октября, и рога теперь самцам не нужны. Они используются исключительно для выяснения отношений с соперниками на турнирах и для демонстраций перед невестами. Первыми рога сбрасывают взрослые самцы, в ноябре. Молодые — во второй половине декабря и январе.

    «Всю зиму и весну самцы безрогие. Рога у них начнут расти во второй половине весны. Сначала — в виде мягких, нежных образований, покрытых тонкой бархатистой кожицей. В это время самцы очень бережно относятся к ним, так как их легко повредить, например, о сучки деревьев. В случае травмы рога начнут расти криво и потеряют свою внешнюю привлекательность», — рассказывает Павел Глазков.

    Форма рогов и число отростков зависят от возраста, физического состояния животного, в том числе от его питания. В начале августа они достигают максимального размера и постепенно превращаются в крепкую кость. Бархатистая кожица засыхает, и лоси сдирают ее о кусты и деревья.

    Фото:
    Каждой твари по паре / Павел Глазков
    Фото:
    Каждой твари по паре / Павел Глазков

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