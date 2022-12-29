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    Правительство внесло в список жизненно важных препаратов лекарство для больных лейкозом

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    Препарат «Онкаспар», который используют для лечения острого лимфобластного лейкоза, в том числе у детей, внесли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

    Изменения вступят в силу через два месяца. Кроме того, в список включили комбинацию противовирусных препаратов для лечения ВИЧ (енофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин).

    В феврале «Онкаспар» зарегистрировали в России, и прежняя схема его поставок оказалась неприменима. В стране возник его дефицит – подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

    Кроме того, в список включили комбинацию противовирусных препаратов для лечения ВИЧ (тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин), а препарат для лечения сердца мельдоний – исключили.

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