Пациенты с лейкозом остались без важного препарата. Его не может закупить быстро даже «Круг добра»

Лекарство зарегистрировали в России, и пациенты его лишились. Даже для фонда «Круг добра» с его большими возможностями приобретение препарата «Онкаспар» стало проблематичным. А детям с острым лимфобластным лейкозом его рекомендуют принимать сразу после установления диагноза.

Впрочем, без неперсонифицированного запаса важных лекарств фонд «Круг добра» с трудом справляется с быстрым обеспечением детей и с другими заболеваниями. Председатель правления фонда Александр Ткаченко напомнил об этом Минздраву.



Пациенты, у которых выявляется острый лимфобластный лейкоз, остались без очень важного для них препарата «Онкаспар» (МНН пэгаспаргаза). Если хотя бы для детей благотворительный фонд «Круг добра» мог закупать его самостоятельно как незарегистрированный, быстро доводя до пациента, то после регистрации в России в феврале 2022 года эта схема поставки в особом порядке, описанная специальным постановлением правительства и работавшая в 2020 и 2021 годах, оказалась неприменима. Поскольку только в 2023 году препарат будет поставляться в качестве зарегистрированного, пациенты смогут его получить в лучшем случае в конце первого — начале второго квартала следующего года.



«Мы очень переживаем за детей, которым ставится диагноз острый лимфобластный лейкоз, — обозначил позицию фонда Александр Ткаченко. — Мы видим острую потребность в препарате. Знаем, что для достижения наилучшего результата препарат должен быть предоставлен пациенту буквально на второй или третий день после постановки диагноза».

Но установленные для фонда правила не позволяют ему проводить закупку в такие короткие сроки, а формирование неперсонифицированных запасов лекарств действующее законодательство не предусматривает: закупки проводятся по заявкам от региональных органов управления здравоохранением на конкретных детей. Экспертный совет «Круга добра» заключает договор с поставщиком (если речь идёт о незарегистрированном препарате) или передаёт документы в Минздрав России для закупки в рамках ФЗ № 44 «О контрактной системе…» (если речь идёт о зарегистрированном в России препарате). Когда препарат требуется максимально быстро, например, новому пациенту, фонд может предоставить его из запасов, закупленных на других, с последующим восполнением. Но эта схема не позволяет обеспечить все оперативные потребности. А от этого зависит раннее начало терапии.

