Медведев или Кадыров? Стало известно, какие телеграм-каналы россияне чаще всего читали в этом году

Самым популярным телеграм-каналом года среди россиян стал аккаунт зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он лидирует с довольно большим отрывом – в среднем каждый пост просматривали больше 1600 раз.



Рейтинг 28 декабря публикует «Медиалогия». На втором месте – аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова: хотя у него больше подписчиков, чем у Медведева (3 миллиона против 950 тысяч), публикации читали реже: в среднем 1200 раз каждую.

Третье место занял спикер Госдумы Вячеслав Володин (739 тысяч подписчиков, 973 тысячи просмотров). Следом идут каналы блогеров Михаила Литвина (1,3 миллиона, 910 тысяч), Димы Масленникова (почти 1,2 миллиона, 829 тысяч), Вали Карнавал (540 тысяч, 792 тысячи), телеведущей Ксении Бородиной (988 тысяч, 768 тысяч), блогера Влада Бумаги (886 тысяч, 758 тысяч), медиа MASH (1,7 миллиона, 728 тысяч) и блогера Mamix (508 тысяч, 692 тысячи).