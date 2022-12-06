«У вас есть сомнения, что это я делаю?» Медведев признался в том, о чем все только догадывались

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что сам пишет посты в своем Telegram-канале. Об этом он рассказал 6 декабря на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтерской роты «Боевого братства».



Пул N3 / Telegram

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил что ли?» Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).



Он поделился и секретом успешности своего канала. По мнению Медведева, нужно говорить «правду-матку, тогда тебя будут воспринимать», а говорить так, чтобы тебя не поняли, — уже работа дипломатов.

