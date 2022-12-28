    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, ю-з

    757мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd69.93eur74.18

    Боевые действия на Украине

    Мобилизация

    Хранить сперму мобилизованных в криобанках обещают бесплатно

    1589
    5 комментариев

    Мужчины, мобилизованные на СВО, смогут бесплатно заморозить сперму и хранить ее в криобанке. Об этом сообщил 28 декабря президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.

    Он рассказал, что у него уже есть несколько обращений семей, нуждающихся в медицинской помощи по бесплатной криоконсервации генетического материала. Поэтому он обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину — предложил создать бесплатный криобанк генетического материала для мужчин, участвующих в СВО, и внести соответствующие изменения в системе ОМС на квоты по лечению бесплодия с применением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

    По словам Трунова, в полученном ответе сказано, что Министерство здравоохранения РФ готово финансировать из средств федерального бюджета бесплатную криоконсервацию и хранение половых клеток мобилизованных в 2022–2024 годах. По необходимости их семьи смогут принять участие в программе ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования.

    Как ранее писала «Фонтанка» воспользоваться замороженной спермой на законных основаниях сегодня можно, только если мобилизованный вернется с СВО.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 5

    фру28 Дек 2022 в 16:18
    Чёт ржу.
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close