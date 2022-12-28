Хранить сперму мобилизованных в криобанках обещают бесплатно

Мужчины, мобилизованные на СВО, смогут бесплатно заморозить сперму и хранить ее в криобанке. Об этом сообщил 28 декабря президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов.



Он рассказал, что у него уже есть несколько обращений семей, нуждающихся в медицинской помощи по бесплатной криоконсервации генетического материала. Поэтому он обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину — предложил создать бесплатный криобанк генетического материала для мужчин, участвующих в СВО, и внести соответствующие изменения в системе ОМС на квоты по лечению бесплодия с применением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

