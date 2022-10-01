Мужчины в России активно замораживают сперму. Почему использовать ее смогут не все

На прием к репродуктологам пошли мужчины – мобилизованные или уезжающие из страны. Сдают сперму на криоконсервацию и оформляют документы, позволяющие жене использовать ее. В основном это мужчины, которым известно: когда-то все равно придется обзаводиться детьми с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). Заморозкой спермы для сохранения возможности обзаводиться детьми в принципе, здоровые мужчины мало интересуются.



В России мужчины, да и женщины тоже, редко пользуются заморозкой спермы или яйцеклеток на «всякий случай». Чаще всего это делают те, кому грозит лучевая и химиотерапия в связи с онкологическим заболеванием. Впервые в истории существования вспомогательных репродуктивных технологий в стране о том, чтобы заморозить свой генетический материал, задумались люди, которые ближайшее время проведут в экстремальных условиях.

«Мой друг – владелец частной клиники в Екатеринбурге Игорь Портнов в начале мобилизации широко объявил о предоставлении такой услуги, как заморозка спермы, бесплатно. Заморозка спермы – сверхпримитивное действо, расходники – копеечные. Он считает, что любая частная клиника может себе позволить своим участием позаботиться о будущем тех, кто уходит рисковать жизнью и здоровьем, в том числе репродуктивным, – рассказал «Фонтанке» Андрей Иванов, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мариинской больницы. – По большому счету криоконсервацией спермы должны были озаботиться военные медицинские учреждения, имеющие отделения ВРТ. Но они не занимаются этим, хотя сегодня это их прямая обязанность».

По словам Андрея Иванова, в петербургские клиники ВРТ с 21 сентября начали обращаться мужчины с тем, чтобы сдать на криоконсервацию сперму. Причем среди них – единицы желающих предотвратить бездетность в случае ранения, болезни, любой другой ситуации, способной повлиять на способность к зачатию. В основном это те, кто, либо готов к мобилизации, либо, наоборот, уезжает из страны и знает о каких-то проблемах, из-за которых им потребуется помощь репродуктологов с применением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Они замораживают сперму и нотариально заверяют свое желание сделать ее распорядителем жену.

Есть два варианта, в котором эта замороженная сперма может выполнить свою задачу – если ее владелец погиб или навсегда утратил репродуктивную функцию. Сохраненные сперматозоиды помогут продолжить род. И когда люди обращаются в клинику ВРТ перед мобилизацией, именно эти цели они и преследуют. Но только если речь идет о человеке, который вернулся с СВО и может распоряжаться своей спермой, как хочет, эта цель будет достигнута. А если не вернулся?

«У нас нет законодательных норм, определяющих, кто и как может ею распоряжаться в случае смерти владельца. С одной стороны, известен случай, когда мать умершего от лейкоза сына в израильской клинике привезла его сперму в Россию (в Израиле ее замораживают всем онкологическим пациентам). В российской клинике ВРТ получили эмбрион с применением донорской яйцеклетки, суррогатная мать выносила ребенка. Но представляете, каким изматывающим было оформление опекунских прав на ребенка родной бабушкой в ситуации, когда человека нет, а он является отцом ребенка. Впрочем, ей как раз все удалось, – рассказывает репродуктолог Иванов. – Но были и другие истории, плохо завершившиеся. Например, когда родителям, имеющим права распорядителя спермы своего умершего сына говорили в клинике: «Вот вам сперма, но дальнейшие действия с ней будут незаконны». И это действительно так, потому что если родители нашли донора яйцеклетки, в клинике оплодотворили ее размороженной спермой их сына, суррогатная мать выносила и родила их внука, то нет нормы закона, которая ответит на вопрос: «Чей это ребенок?». Загляните в законодательство – кто у нас имеет право на применение программы суррогатного материнства? Точно не умерший человек и, соответственно, не его родители, и не его жена. Наши законодатели так настроены против суррогатного материнства, приравнивая его к торговле детьми, что даже в нынешних условиях, когда оно могло бы стать спасением от бездетности для многих, способом сохранения уровня рождаемости в стране, они могут его совсем похоронить. Это не сделано лишь потому, что сейчас стране не до него».