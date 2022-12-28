В Госдуму внесли законопроект, привязывающий ОСАГО к водителю вместо автомобиля

Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение проект поправок к закону об ОСАГО, которые позволят привязывать страховой полис не к транспортному средству, а к самому водителю. Существующий вариант при этом отменять не собираются, страхователям предлагают выбирать из двух более выгодный для себя.

Законопроект опубликован на сайте Госдумы 28 декабря. Он предлагает дополнить существующий порядок обязательного страхования автогражданской ответственности, предусмотрев возможность заключать договор ОСАГО, который мог бы действовать на любое транспортное средство во владении страхователя, если оно соответствует категории и назначению, указанным в полисе. Он также позволит управлять чужой машиной той же категории при наличии договоренности, согласия или в присутствии собственника, и для этого не нужно будет дополнительно вносить нового водителя в ОСАГО. На размер страховой выплаты при этом будет влиять только возраст, стаж и аварийность самого страхователя.

Документ также упрощает страхование при перепродаже транспортного средства. Если водитель продает ТС и покупает новое той же категории, ему не придется менять страховой полис и требовать со страховщика вернуть остаток премии по досрочно прекращенному договору. «В таком случае регистрационные действия, связанные со сменой владельца вновь приобретенного транспортного средства, осуществляются уполномоченными органами с учетом ранее заключенного договора обязательного страхования, срок которого не истек», — говорится в законопроекте.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас, хотя в законе прописано страхование ответственности гражданина, фактически этот вид страхования осуществляется в отношении только конкретного транспортного средства. Если водитель в обычной жизни или на работе управляет более чем одним ТС, он должен быть вписан в каждый полис ОСАГО, либо они должны быть оформлены без указания лиц, допущенных к управлению, а это существенно увеличивает стоимость ОСАГО, говорится в пояснительной записке. Еще один минус существующей системы — то, что страхователь несет финансовую ответственность за всех, кто указан в полисе. На размер страховой премии влияют возраст, стаж и аварийность тех, кто допущен к управлению машиной, а не только владельца, заключающего договор. А при смене владельца транспортного средства сейчас приходится досрочно прекращать договор ОСАГО и заключать новый. Страхователь в таком случае в праве потребовать возврат части стоимости, но пользуются этим далеко не все.