«Договариваться на Западе не с кем и не о чем». Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом и «отсрочил» Апокалипсис

Замглавы совета безопасности и экс-президент России Дмитрий Медведев подвел итоги 2022 года в статье для «Российской газеты». На этот раз без иблиса, но с неофашистами, «обкурившимися каннибалами» и «блудливыми руками англосаксов».
Статья опубликована 24 декабря и разделена на шесть итогов. Первый касается событий на Украине. Медведев вновь говорит о целях — включая «денацификацию отвратительного, почти фашистского режима Украины» и «полную демилитаризацию украинского государства».
Второй — крушение иллюзий о договоренностях с Западом. «Нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем — пишет Медведев. — Именно события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями этого мирового "полюса"». «Англосаксонский мир» он сравнивает с мошенником и заявляет: «На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть».
Третий — борьба с русофобией. «Блудливые руки англосаксов и других стран, «присягнувших тьме», были коротки даже в самые тяжелые для нас времена, — сообщает читателям бывший президент страны. — Не выйдет и сейчас».
Четвертый итог — мировоззренческий кризис Запада. «Интересы практически всех крупных государств Запада сегодня противоречат друг другу, как бы пылко они ни заверяли публику в обратном и ни создавали видимость единства», — заявляет Медведев.
Пятый — «Апокалипсиса пока не будет». Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим — напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить», — пишет Медведев.
И последний — развитие России. В этой части Медведев, к примеру, вновь решает не давать оценку покинувшим страну на «философском пароходе», но называет предателями тех, кто желает России поражения. Одновременно отмечает успехи страны в отношении экономической и общественной мобилизации.
Весь этот спич Медведев завершает поздравлениями с наступающим Новым годом и уверенностью, что «враги России будут повержены».
«Фонтанка» подробно рассказывал, как риторика Дмитрия Медведева менялась с конца февраля. Он пополнил медийное пространство крылатыми фразами о борьбе с иблисом и о том, что кости перебежчиков «сгниют на чужбине».