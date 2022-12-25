«Договариваться на Западе не с кем и не о чем». Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом и «отсрочил» Апокалипсис

Замглавы совета безопасности и экс-президент России Дмитрий Медведев подвел итоги 2022 года в статье для «Российской газеты». На этот раз без иблиса, но с неофашистами, «обкурившимися каннибалами» и «блудливыми руками англосаксов».

Статья опубликована 24 декабря и разделена на шесть итогов. Первый касается событий на Украине. Медведев вновь говорит о целях — включая «денацификацию отвратительного, почти фашистского режима Украины» и «полную демилитаризацию украинского государства».



Второй — крушение иллюзий о договоренностях с Западом. «Нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем — пишет Медведев. — Именно события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями этого мирового "полюса"». «Англосаксонский мир» он сравнивает с мошенником и заявляет: «На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть».



Третий — борьба с русофобией. «Блудливые руки англосаксов и других стран, «присягнувших тьме», были коротки даже в самые тяжелые для нас времена, — сообщает читателям бывший президент страны. — Не выйдет и сейчас».



Четвертый итог — мировоззренческий кризис Запада. «Интересы практически всех крупных государств Запада сегодня противоречат друг другу, как бы пылко они ни заверяли публику в обратном и ни создавали видимость единства», — заявляет Медведев.

Пятый — «Апокалипсиса пока не будет». Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим — напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будет делать все, чтобы их не допустить», — пишет Медведев.

