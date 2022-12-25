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    «Ларгус» ФСИН под Волгоградом протаранил встречный «Ларгус», пострадавших шестеро

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    Сотрудники ФСИН попали в серьёзное ДТП в Волгоградской области. Травмы получили водители и работники двух колоний.

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    По данным областного ГУ МВД, две «Лады Ларгус» столкнулись в пятницу на 575-м километре трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. 52-летний водитель пошёл на обгон, но не выдержал боковой интервал и ударил встречную машину под управлением 69-летнего мужчины. В больницу попали оба водителя и четверо пассажиров «Ларгуса», совершавшего обгон: мужчины 30, 38, 43 и 44 лет.

    Издание V1.RU выяснило, что выехавший на встречку «Ларгус» — ведомственный. В нём ехали сотрудники двух колоний, расположенных в Камышине: воспитательной колонии для несовершеннолетних и «взрослой» ИК № 24 строгого режима. Пассажирами были заместители начальников обеих колоний, начальник планово-экономического отдела «взрослой» и главный экономист «детской».

    В УФСИН по Волгоградской области подтвердили, что их сотрудники были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

    Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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