«Ларгус» ФСИН под Волгоградом протаранил встречный «Ларгус», пострадавших шестеро

Сотрудники ФСИН попали в серьёзное ДТП в Волгоградской области. Травмы получили водители и работники двух колоний.

По данным областного ГУ МВД , две «Лады Ларгус» столкнулись в пятницу на 575-м километре трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. 52-летний водитель пошёл на обгон, но не выдержал боковой интервал и ударил встречную машину под управлением 69-летнего мужчины. В больницу попали оба водителя и четверо пассажиров «Ларгуса», совершавшего обгон: мужчины 30, 38, 43 и 44 лет.

Издание V1.RU выяснило, что выехавший на встречку «Ларгус» — ведомственный. В нём ехали сотрудники двух колоний, расположенных в Камышине: воспитательной колонии для несовершеннолетних и «взрослой» ИК № 24 строгого режима. Пассажирами были заместители начальников обеих колоний, начальник планово-экономического отдела «взрослой» и главный экономист «детской».



В УФСИН по Волгоградской области подтвердили, что их сотрудники были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

