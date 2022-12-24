Санта на оленях отправился в путь и уже подбирается к Мадагаскару. Следите за ним онлайн

Праздник уже совсем близко: Санта-Клаус запряг свою оленью упряжку и начал путешествие по миру. Сейчас он в жарких краях, недалеко от Мадагаскара, но скоро побывает и в заснеженной России.

Следить за Сантой можно с помощью сервиса FlightRadar — обычно он показывает самолеты, но волшебные сани, видимо, тоже считаются летательным аппаратом. Позывной повозки — R3DN053, или red nose («красный нос»), тип — сани, регистрационный номер — HOHOHO, а летит она со скоростью 1,346 километра в час (относительно земной поверхности).

