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    Санта на оленях отправился в путь и уже подбирается к Мадагаскару. Следите за ним онлайн

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    Праздник уже совсем близко: Санта-Клаус запряг свою оленью упряжку и начал путешествие по миру. Сейчас он в жарких краях, недалеко от Мадагаскара, но скоро побывает и в заснеженной России.

    Следить за Сантой можно с помощью сервиса FlightRadar — обычно он показывает самолеты, но волшебные сани, видимо, тоже считаются летательным аппаратом. Позывной повозки — R3DN053, или red nose («красный нос»), тип — сани, регистрационный номер — HOHOHO, а летит она со скоростью 1,346 километра в час (относительно земной поверхности).

    Скриншот с сайта <a href="https://www.flightradar24.com/R3DN053/2ea2ef9b" class="io-leave-page _" target="_blank">FlightRadar</a>
    Скриншот с сайта FlightRadar
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    Тем временем в Петербурге тоже появляются новогодние волшебники — их весьма много, и передвигаться они любят не на санях, а на велосипедах.

    Скриншот с сайта <a href="https://www.flightradar24.com/R3DN053/2ea2ef9b" class="io-leave-page _" target="_blank">FlightRadar</a>
    Скриншот с сайта FlightRadar

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    Дед МорозНовый годСанта Клаус
    ЛАЙК3
    СМЕХ5
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