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    Деды-морозы заполоняют Петербург. Ходить пешком они не любят

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    С приближением Нового года Петербург начал наполняться дедами-морозами. Многие из них предпочитают передвигаться не на санях, а на более современном механическом транспорте.

    Несколько «дедушек» были замечены днём 24 декабря на Выборгской стороне, при съезде с Сампсониевского моста, в составе велоколонны.

    Их коллеги санта-клаусы проехались на велосипедах 22 декабря по Московскому проспекту.

    Ещё одна примета приближения праздника — «новогодние» трамваи, троллейбусы и автобусы. В них тоже можно встретить Деда Мороза. А ещё он бывает на детских ёлках — подробнее о них читайте на «Фонтанке». Также смотрите список новогодних и рождественских ярмарок.

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    Дед МорозНовый годВелопробег
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