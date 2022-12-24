Деды-морозы заполоняют Петербург. Ходить пешком они не любят

С приближением Нового года Петербург начал наполняться дедами-морозами. Многие из них предпочитают передвигаться не на санях, а на более современном механическом транспорте.
Несколько «дедушек» были замечены днём 24 декабря на Выборгской стороне, при съезде с Сампсониевского моста, в составе велоколонны.
Их коллеги санта-клаусы проехались на велосипедах 22 декабря по Московскому проспекту.
Ещё одна примета приближения праздника — «новогодние» трамваи, троллейбусы и автобусы. В них тоже можно встретить Деда Мороза. А ещё он бывает на детских ёлках — подробнее о них читайте на «Фонтанке». Также смотрите список новогодних и рождественских ярмарок.