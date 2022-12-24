Деды-морозы заполоняют Петербург. Ходить пешком они не любят

С приближением Нового года Петербург начал наполняться дедами-морозами. Многие из них предпочитают передвигаться не на санях, а на более современном механическом транспорте.



Несколько «дедушек» были замечены днём 24 декабря на Выборгской стороне, при съезде с Сампсониевского моста, в составе велоколонны.

