Новогоднее настроение на рельсах. В Петербурге запускают «волшебные» трамваи

«Волшебные» трамваи и троллейбусы в преддверии Нового года запускают в Петербурге. Их можно будет встретить в Московском, Петроградском, Василеостровском, Центральном, Выборгском, Красносельском и Кировском районах, сообщили 22 декабря в пресс-службе «Горэлектротранса».
Праздничное оформление получили трамваи на маршрутах № 45, 49, 6, 40, 19; а также троллейбусы № 41, 46, 32, 17. Украшенные вагоны начнут ездить с завтрашнего дня и до конца январских праздников.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
А с 26 по 30 декабря за рулем одного из автобусов № 24 в центре города можно будет встретить Деда Мороза.