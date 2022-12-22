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    Новогоднее настроение на рельсах. В Петербурге запускают «волшебные» трамваи

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    «Волшебные» трамваи и троллейбусы в преддверии Нового года запускают в Петербурге. Их можно будет встретить в Московском, Петроградском, Василеостровском, Центральном, Выборгском, Красносельском и Кировском районах, сообщили 22 декабря в пресс-службе «Горэлектротранса».

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Праздничное оформление получили трамваи на маршрутах № 45, 49, 6, 40, 19; а также троллейбусы № 41, 46, 32, 17. Украшенные вагоны начнут ездить с завтрашнего дня и до конца январских праздников.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    А с 26 по 30 декабря за рулем одного из автобусов № 24 в центре города можно будет встретить Деда Мороза.

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