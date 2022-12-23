Дружной банде угонщиков, за три месяца укравших 15 машин, вынесли приговоры в Петербурге

С 21 мая по 13 августа 2018 года злоумышленники похитили в разных районах города 15 автомобилей: восемь Hyundai Solaris, шесть KIA Rio и один Mitsubishi ASX общей стоимостью более 7,7 миллиона рублей, сообщает 23 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Еще один «Рио» за 450 тысяч рублей угнать не смогли: он заглох менее чем в пяти метрах от места парковки.

Невский районный суд Петербурга вынес приговоры пятерым участникам организованной преступной группы, которая специализировалась на угонах автомобилей среднего класса. Трое из них получили условные сроки.

Главарь группы ранее уже был судим за тяжкие преступления. Освободившись из мест лишения свободы, он собрал еще четверых фигурантов — троих мужчин и женщину — и привлек их к кражам автомобилей. На почве общего интереса, «длительного знакомства и криминальной ориентированности», между ними сложились тесные и доверительные отношения.

На дело ходили разным составом, отмечают в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Угоняли машины при помощи устройств для вскрытия замков, отключения штатных охранных блокировочных систем и несанкционированного запуска двигателей автомобилей, а для конспирации использовали разные телефоны и сим-карты разных операторов. Угнанные машины на 1–2 дня оставляли во временном месте хранения, выжидая, не найдут ли их владельцы. Если никто не появлялся, автомобиль продавали, а находившимся внутри имуществом распоряжались по совместному усмотрению.

Суд переквалифицировал действия подсудимых с п.а ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) на п.в ч.3 ст.158 УК РФ (кража в крупном размере). Главаря, который обвинялся во всех 15 эпизодах и одной попытке кражи, приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его напарник, обвинявшийся в девяти кражах, получил 4,5 года колонии строгого режима. Остальным дали от 3 до 3,5 лет условно.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

