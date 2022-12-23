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    Дружной банде угонщиков, за три месяца укравших 15 машин, вынесли приговоры в Петербурге

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    Невский районный суд Петербурга вынес приговоры пятерым участникам организованной преступной группы, которая специализировалась на угонах автомобилей среднего класса. Трое из них получили условные сроки.

    С 21 мая по 13 августа 2018 года злоумышленники похитили в разных районах города 15 автомобилей: восемь Hyundai Solaris, шесть KIA Rio и один Mitsubishi ASX общей стоимостью более 7,7 миллиона рублей, сообщает 23 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Еще один «Рио» за 450 тысяч рублей угнать не смогли: он заглох менее чем в пяти метрах от места парковки.

    Главарь группы ранее уже был судим за тяжкие преступления. Освободившись из мест лишения свободы, он собрал еще четверых фигурантов — троих мужчин и женщину — и привлек их к кражам автомобилей. На почве общего интереса, «длительного знакомства и криминальной ориентированности», между ними сложились тесные и доверительные отношения.

    На дело ходили разным составом, отмечают в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Угоняли машины при помощи устройств для вскрытия замков, отключения штатных охранных блокировочных систем и несанкционированного запуска двигателей автомобилей, а для конспирации использовали разные телефоны и сим-карты разных операторов. Угнанные машины на 1–2 дня оставляли во временном месте хранения, выжидая, не найдут ли их владельцы. Если никто не появлялся, автомобиль продавали, а находившимся внутри имуществом распоряжались по совместному усмотрению.

    Суд переквалифицировал действия подсудимых с п.а ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) на п.в ч.3 ст.158 УК РФ (кража в крупном размере). Главаря, который обвинялся во всех 15 эпизодах и одной попытке кражи, приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его напарник, обвинявшийся в девяти кражах, получил 4,5 года колонии строгого режима. Остальным дали от 3 до 3,5 лет условно.

    Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

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