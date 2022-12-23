Полиция нашла вероятных авторов разбоя года. Более 20 млн рублей были похищены у следственного отдела в Петербурге

Пару молодых людей задержали оперативники уголовного розыска петербургского главка полиции. Товарищей подозревают в разбое, который по праву заслуживает звания «разбой года» благодаря крупной сумме и месту действия. О поимке «Фонтанке» стало известно 23 декабря.
В начале месяца в полицию обратился 35-летний гражданин Таджикистана. Он рассказал, что вечером 2 декабря какие-то молодые люди представились его родственниками, пригласили в машину с номером 444, а там отобрали сумку, распылив перцовый газ. В сумке было 300 тысяч долларов, это порядка 20 млн рублей по нынешнему курсу. Действие происходило у дома 50 по Краснопутиловской улице — там расположен следственный отдел по Московскому району.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о разбое. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. 25-летнего фигуранта взяли в Псковской области, в ходе обыска у него нашли 200 тысяч долларов. 26-летнего оперативники угрозыска встретили в Белоруссии. Оба заключены под стражу.