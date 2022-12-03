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    Доверчивый иностранец мог остаться без денег после поездки на «Ладе». Он заявил о хищении 300 тысяч долларов

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    Крупной суммы мог лишиться 35-летний гражданин Таджикистана, который поверил двум незнакомцам на «Ладе». Они заприметили его, когда тот шёл по одной из улиц Московского района, неся в руке пакет с деньгами.

    Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, потерпевший написал в заявлении, что накануне вечером двое подошли к нему около 50 дома по Краснопутиловской. Они назвались представителями его родственников и предложили подвезти. Мужчина поверил, сел в салон, а затем резко почувствовал боль — они распылили баллон с перцовкой и отобрали у него деньги.

    Мужчину вытолкали из салона, он отправился в травмпункт. Медики диагностировали у него химический ожог роговицы обоих глаз. Ему оказали помощь, а после отпустили в удовлетворительном состоянии.

    Возбуждено уголовное дело по третьей части 161-й статьи УК РФ («Грабёж в особо крупном размере»). Похищенная сумма равна приблизительно 18 750 000 рублей.

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