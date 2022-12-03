Доверчивый иностранец мог остаться без денег после поездки на «Ладе». Он заявил о хищении 300 тысяч долларов

Крупной суммы мог лишиться 35-летний гражданин Таджикистана, который поверил двум незнакомцам на «Ладе». Они заприметили его, когда тот шёл по одной из улиц Московского района, неся в руке пакет с деньгами.



Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, потерпевший написал в заявлении, что накануне вечером двое подошли к нему около 50 дома по Краснопутиловской. Они назвались представителями его родственников и предложили подвезти. Мужчина поверил, сел в салон, а затем резко почувствовал боль — они распылили баллон с перцовкой и отобрали у него деньги.

