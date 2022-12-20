Из-за обстрела в Брянской области встали поезда

Суземский район Брянской области утром 20 декабря попал под обстрел. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.



Люди, по его словам, не пострадали. В поселке Суземка частично нарушено электроснабжение и повреждены железнодорожные пути. Пока их не восстановят, жителей будут перевозить автобусами.



«Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам», — отмечает Богомаз.



В конце ноября из-за обстрелов в Брянской области произошёл серьёзный пожар на резервуаре с нефтепродуктами в Суражском районе.