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    Боевые действия на Украине

    Из-за обстрела в Брянской области встали поезда

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    11 комментариев

    Суземский район Брянской области утром 20 декабря попал под обстрел. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

    Люди, по его словам, не пострадали. В поселке Суземка частично нарушено электроснабжение и повреждены железнодорожные пути. Пока их не восстановят, жителей будут перевозить автобусами.

    «Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам», — отмечает Богомаз.

    В конце ноября из-за обстрелов в Брянской области произошёл серьёзный пожар на резервуаре с нефтепродуктами в Суражском районе.

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    Комментарии 11

    Blackadder20 Дек 2022 в 09:11
    “Еще не начинали” говорили они. Что же будет как начнут?
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